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Губернатор Александр Моор поздравил экипаж "Ладного" с Днем корабля

Политика, 16:35 14 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил командира и экипаж подшефного региону судна "Ладный" с Днем корабля 14 января.

Тюменская область взаимодействует с Черноморским флотом России и шефствует над сторожевым кораблем "Ладный" более 10 лет.

"Военные моряки всегда были и остаются образцом мужества и отваги, самоотверженности и преданного служения Отечеству. И сегодня вы надежно защищаете нашу страну, твердо стоите на страже суверенитета России. Экипаж корабля не раз показывал высокую боевую выучку, успешно нес боевую вахту. И сейчас, во время проведения специальной военной операции, вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи. Спасибо за службу!", - отметил глава региона.

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# Александр Моор , корабль «Ладный»

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