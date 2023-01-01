Губернатор Александр Моор поздравил экипаж "Ладного" с Днем корабля

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил командира и экипаж подшефного региону судна "Ладный" с Днем корабля 14 января.

Тюменская область взаимодействует с Черноморским флотом России и шефствует над сторожевым кораблем "Ладный" более 10 лет.

"Военные моряки всегда были и остаются образцом мужества и отваги, самоотверженности и преданного служения Отечеству. И сегодня вы надежно защищаете нашу страну, твердо стоите на страже суверенитета России. Экипаж корабля не раз показывал высокую боевую выучку, успешно нес боевую вахту. И сейчас, во время проведения специальной военной операции, вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи. Спасибо за службу!", - отметил глава региона.