Услуги службы занятости Тюменской области можно получить онлайн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Услуги службы занятости Тюменской области стали доступны на портале "Работа России" с 1 января 2023 года, сообщает информационный центр правительства региона.

На сайте пользователи могут узнать о профессиональной ориентации, подать заявление на профессиональное обучение, получить психологическую поддержку, услуги содействия самозанятости, пройти социальную адаптацию на рынке труда.

Также здесь доступна запись на обучение в рамках национального проекта "Демография". Напомним, жители Тюменской области могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. Обучение ведется по разным направлениям - от слесаря по ремонту автомобиля до мастера по оформлению ресниц.

Тюменская область — один из пилотных регионов по переходу на единую цифровую платформу в сфере занятости населения "Работа России". Основные услуги стали доступны жителям региона еще в 2021 году.