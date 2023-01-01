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Услуги службы занятости Тюменской области можно получить онлайн

Общество, 15:37 16 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Услуги службы занятости Тюменской области стали доступны на портале "Работа России" с 1 января 2023 года, сообщает информационный центр правительства региона.

На сайте пользователи могут узнать о профессиональной ориентации, подать заявление на профессиональное обучение, получить психологическую поддержку, услуги содействия самозанятости, пройти социальную адаптацию на рынке труда.

Также здесь доступна запись на обучение в рамках национального проекта "Демография". Напомним, жители Тюменской области могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. Обучение ведется по разным направлениям - от слесаря по ремонту автомобиля до мастера по оформлению ресниц.

Тюменская область — один из пилотных регионов по переходу на единую цифровую платформу в сфере занятости населения "Работа России". Основные услуги стали доступны жителям региона еще в 2021 году.

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# занятость , работа

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