В Тюменской области проведут открытый фестиваль "Тобольск — столица борьбы"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 499 тыс. рублей выиграла ассоциация панкратиона Тюменской области на проведение открытого фестиваля единоборств "Тобольск — столица борьбы" в первом конкурсе Фонда президентских грантов в 2023 году.

В рамках проекта в Тобольске организуют в мае открытые мастер-классы по единоборствам, а в июне - сам фестиваль. Участниками станут дети и молодежь из Тюменской области и других регионов России, занимающиеся профессиональным спортом. Возрастные категории определят позже, сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент ассоциации панкратиона Тюменской области, член исполкома Федерации панкратиона России Альберт Изоньяров.

"Большинство спортивных событий проходит в административном центре региона. Мне кажется, это актуально для любого субъекта страны. Поэтому в своей деятельности мы стараемся смещать акцент на другие города Тюменской области. К тому же, спортсмены из Тобольска традиционно показывают высокий уровень подготовки, как на всероссийских, так и на международных соревнованиях. Поэтому можно сказать, что наш фестиваль — это дань уважения труду тобольских тренеров, а также вклад в создание и укрепление ценностей ЗОЖ, вовлечение большего количества детей в систематические занятия спортом", – пояснил он.

Выигранные грантовые средства пойдут на покупку кубков, медалей, дипломов, а также полиграфию и медицинское обслуживание.

Соревнования, по словам Альберта Изоньярова, планируют сделать ежегодными, но все будет зависеть от нескольких условий. "Панкратион — это неолимпийская дисциплина олимпийского вида спорта "Спортивная борьба". Из-за такого амбивалентного положения мы, как правило, можем рассчитывать только на свои силы и искать партнеров, подавать на грантовые конкурсы", - отметил он.

Напомним, что в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года победили 29 проектов тюменских общественников. Самую весомую финансовую поддержку – 13 млн 50 тыс. рублей - получит Благотворительный фонд развития города Тюмени на реализацию проекта "Месторождение добра - Урал".

Виктория Макарова