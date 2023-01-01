В Крещенских купаниях примут участие около 10 тысяч жителей Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 10 тыс. жителей Тюмени могут принять участие в традиционных Крещенских купаниях в 2023 году. Об этом рассказал заместитель главы города Петр Вагин 16 января. Основной площадкой праздника станут купели на Туре у Свято-Троицкого мужского монастыря.

Всего в городе будет около 10 купелей. Как отметил Петр Вагин, новым местом купаний станет площадка по Велижанскому тракту, 15. На территории базы "Озеро чемпионов" купания проведут для членов клуба закаливания и их гостей.

Около 100 сотрудников органов внутренних дел будут наблюдать за соблюдением общественного порядка, помощь горожанам в пользовании парковками окажут волонтеры. Напомним, парковка на набережной Туры в Крещение будет бесплатной.

В 2023 году здесь будут оборудованы четыре купели и шесть палаток. Безопасность в местах проведения купаний обеспечат спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования и бригады скорой медицинской помощи. Отметим, что на Крещение работу общественного транспорта в Тюмени продлят до полуночи.

Руководитель ГИМС Тюменской области Сергей Каплин добавил, что толщина льда в 2023 году составляет от 52 до 57 см. По его словам, с учетом этого площадка у набережной способна вместить до 100 человек одновременно.

Николай Ступников