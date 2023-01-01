Тюменка перевела мошеннику 1,8 млн рублей
| Фото: ИА "Тюменская линия"
48 жителей Тюменской области пострадали от телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю с 9 по 15 января. Они похитили у граждан в совокупности более 15,3 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.
Самой большой суммы - 1,8 млн рублей - лишилась жительница областного центра. Ей позвонил неизвестный и под предлогом получения прибыли от вкладов на интернет-сайте, осуществляющем нелегальную деятельность на рынке ценных бумаг, выманил деньги, которые она самостоятельно перечислила на счета, указанные мошенником.
О том, что в отношении нее совершаются противоправные действия, женщина не подозревала.