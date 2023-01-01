  • 16 января 202316.01.2023понедельник
  • USD67,5744
    EUR73,1131
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменка перевела мошеннику 1,8 млн рублей

Происшествия, 18:49 16 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

48 жителей Тюменской области пострадали от телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю с 9 по 15 января. Они похитили у граждан в совокупности более 15,3 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Самой большой суммы - 1,8 млн рублей - лишилась жительница областного центра. Ей позвонил неизвестный и под предлогом получения прибыли от вкладов на интернет-сайте, осуществляющем нелегальную деятельность на рынке ценных бумаг, выманил деньги, которые она самостоятельно перечислила на счета, указанные мошенником.

О том, что в отношении нее совершаются противоправные действия, женщина не подозревала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:21 16.01.2023В Тюмени в ДТП пострадала годовалая пассажирка Renault Logan
18:49 16.01.2023Тюменка перевела мошеннику 1,8 млн рублей
16:36 16.01.2023Более миллиона рублей выплатит потерпевшим поджигатель дома в Голышманово
14:32 16.01.2023В Ишиме автоинспекторы помогли пожилому водителю выбраться из кювета