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В Тюмени первый книжный обменник в 2023 году пройдет 29 апреля

Общество, 08:56 18 января 2023

vk.com/tyumentraditions | Фото: vk.com/tyumentraditions

Книжный обменник в 2023 году будет работать 29 апреля, 1 июля и 2 сентября на ул. Малыгина, 51. Он участвует в проекте "Традициями сильны".

В 2023 году ему исполняется 18 лет. Первый книжный обменник открылся 30 апреля 2006 года.

"Ежегодно в книжном обменнике участвуют более 1000 человек. Эта технология получила высокую оценку общественности и экспертного сообщества, став в первый же год лауреатом Всероссийского фестиваля добрых дел", - говорит один из авторов проекта Алёна Бучельникова.

Благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив книжный обменник в 2023 году, помимо традиционных книжных развалов, сможет организовать мастер-классы по составлению родословной от хозяйки Музея тюменских историй Оксаны Усмановой и по написанию рассказов от известного российского блогера Галины Рогалевой. Лев Боярский проведёт краеведческую прогулку-презентацию своей книги "Сны о старой Тюмени". А основательница театра "Ключ от сказки" Юлия Кувшинова научит, как поставить домашний спектакль театра теней.

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# книжный обменник

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08:56 18.01.2023В Тюмени первый книжный обменник в 2023 году пройдет 29 апреля