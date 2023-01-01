Фуат Сайфитдинов: бюджет Тюменской области сохраняет свою социальную направленность

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бюджет Тюменской области сохраняет свою социальную направленность и, несмотря на непростую ситуацию, остается бюджетом развития. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, подводя итоги 2022 года.

Прошедший год, по его словам, был годом непростых, но важных решений.

"Нам удалось немало сделать для развития и стабилизации экономики и социальной сферы. Вместе с правительством Тюменской области мы своевременно реагировали на ситуацию, принимали соответствующие меры. У нас было конструктивное и слаженное взаимодействие. В 2023 году мы продолжим совместную работу на благо региона и его жителей", - подчеркнул он.

Очень важной считает спикер облдумы работу депутатов по поддержке реального сектора экономики и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Меры, которые были предприняты законодателями и правительством Тюменской области, дали положительный результат. Безработица в регионе, несмотря на возникшие сложности, сократилась. Увеличились инвестиции, поступающие на территорию.

"Исполнение областного бюджета за девять месяцев прошло по плану. Были полностью профинансированы все социальные обязательства", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Он акцентировал внимание на том, что в 2022 году принято много решений в части поддержки бизнеса. Это налоговые льготы для крупных предприятий и малого предпринимательства, преференции для индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения, продление налоговых каникул.

Кроме того, выросли объемы социальной поддержки граждан. Так, на последнем заседании облдумы законодатели приняли поправки в закон, согласно которым с 1 января 2023 года вводится ежемесячное пособие, объединяющее шесть действующих мер помощи.

Отдельным направлением деятельности парламентариев стала поддержка мобилизованных и их семей, добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

В 2022 году состоялось 14 заседаний Тюменской областной думы, было принято более 100 областных законов, издано свыше 430 постановлений. Депутаты поддержали 14 проектов федеральных законов, выходили с законодательными инициативами в Государственную Думу РФ. В рамках контрольной деятельности заслушаны информации Счетной палаты Тюменской области, уполномоченных по защите прав предпринимателей, по правам человека, по правам ребенка и федеральных структур, а также более 40 информаций о реализации законов Тюменской области, государственных программ, национальных проектов. Депутаты рассмотрели более 6 тысяч обращений граждан и организаций.