  • 18 января 202318.01.2023среда
  • USD68,6644
    EUR74,2646
  • В Тюмени -15..-17 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ребенок и пожилой водитель пострадали в аварии под Заводоуковском

Происшествия, 21:24 17 января 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека, в том числе 13-летняя девочка, пострадали в ДТП на 119-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск под Заводоуковском. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

На трассе столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2112. Предварительно, иномарка выехала на встречную полосу, 39-летний водитель пояснил, что у машины лопнуло переднее колесо.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии получили травмы 13-летняя пассажирка Mitsubishi и 64-летний водитель отечественного автомобиля. Машины разлетелись по кюветам.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняют эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:24 17.01.2023Ребенок и пожилой водитель пострадали в аварии под Заводоуковском
17:43 17.01.2023Тюменец сдал арендованную технику в утиль и получил условный срок
16:48 17.01.2023Кражу машины предотвратили росгвардейцы на парковке в Тюмени
16:38 17.01.2023В Тюмени пресекли работу крупной нарколаборатории