Ребенок и пожилой водитель пострадали в аварии под Заводоуковском

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека, в том числе 13-летняя девочка, пострадали в ДТП на 119-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск под Заводоуковском. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

На трассе столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2112. Предварительно, иномарка выехала на встречную полосу, 39-летний водитель пояснил, что у машины лопнуло переднее колесо.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии получили травмы 13-летняя пассажирка Mitsubishi и 64-летний водитель отечественного автомобиля. Машины разлетелись по кюветам.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняют эксперты.