Ребенок и пожилой водитель пострадали в аварии под Заводоуковском
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Два человека, в том числе 13-летняя девочка, пострадали в ДТП на 119-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск под Заводоуковском. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
На трассе столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2112. Предварительно, иномарка выехала на встречную полосу, 39-летний водитель пояснил, что у машины лопнуло переднее колесо.
| Фото: ГИБДД Тюменской области
В аварии получили травмы 13-летняя пассажирка Mitsubishi и 64-летний водитель отечественного автомобиля. Машины разлетелись по кюветам.
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Обстоятельства ДТП выясняют эксперты.