Проект по производству оборудования для видеонаблюдения реализуют в Ялуторовске

| фото с личной страницы Есенгалия Ибраева во ВКонтакте | фото с личной страницы Есенгалия Ибраева во ВКонтакте

Проект по производству и сборке оборудования для видеонаблюдения и систем безопасности реализуют в Ялуторовске компания "Ялуторовскагропромэнерго" и Центр технологических объединений. Первая партия видеокамер уже произведена и успешно реализована.

По словам председателя Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева, Центр содействия развитию делового сотрудничества "Западная Сибирь-Казахстан" продолжает оказывать поддержку казахстанским партнерам, выходящим и работающим на российском рынке.

"Ялуторовскагпромэнерго" – это один из положительных примеров инвестиций казахстанского бизнеса в экономику Тюменской области, – сообщил он. – Его производственные мощности позволяют осуществить не только механическую сборку, но и литье корпусов видеокамер, окраску, производство соединительных деталей. Центр технологических объединений разработал собственное программное обеспечение для системы видеонаблюдения. Аналогичного производства в нашем регионе нет".

Компании, по словам Есенгалия Ибраева, реализуют совместные проекты полного цикла: наука – производство – обучение – реализация. Поэтому имеется база для создания будущего технопарка.