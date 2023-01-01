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Тысячи тюменцев окунулись в первый день Крещенских купаний

Общество, 23:10 18 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крещенские купания проходят в Тюмени. 18 и 19 января окунуться можно до полуночи. Участие смогут принять до 10 тыс. жителей города.

Для православного обряда в пределах города обустроено три места. Крещенские купания проходят на набережной Туры у Свято-Троицкого мужского монастыря, на озере Липовом (территория клубного комплекса "Липовое") и 19 января на Туре в районе детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век".

Безопасность жителей обеспечат спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования и бригады скорой медицинской помощи. Работу общественного транспорта в оба дня продлили до полуночи.

Кроме этого, на площадках тюменцы смогут набрать освященную воду в специальных автоцистернах.

Напомним, традиционные крещенские купания начались утром 18 января с богослужения и освящения воды в Свято-Троицком мужском монастыре и на набережной Туры.

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# Крещение , крещенские купания

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