Тысячи тюменцев окунулись в первый день Крещенских купаний
Крещенские купания проходят в Тюмени. 18 и 19 января окунуться можно до полуночи. Участие смогут принять до 10 тыс. жителей города.
Для православного обряда в пределах города обустроено три места. Крещенские купания проходят на набережной Туры у Свято-Троицкого мужского монастыря, на озере Липовом (территория клубного комплекса "Липовое") и 19 января на Туре в районе детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век".
Безопасность жителей обеспечат спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования и бригады скорой медицинской помощи. Работу общественного транспорта в оба дня продлили до полуночи.
Кроме этого, на площадках тюменцы смогут набрать освященную воду в специальных автоцистернах.
Напомним, традиционные крещенские купания начались утром 18 января с богослужения и освящения воды в Свято-Троицком мужском монастыре и на набережной Туры.