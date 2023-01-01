Ремезков прокомментировал возможность получения налоговых уведомлений через "Госуслуги"

Справедливая Россия – За правду Справедливая Россия – За правду

Представить в налоговые органы необходимые сведения и документы, получить налоговые уведомления, и оплатить их можно будет через портал "Госуслуги".

Предложенные правительственным законопроектом изменения в Налоговом кодексе РФ, принятые Госдумой в первом чтении, по мнению первого заместителя председателя думского комитета по бюджету и налогам, депутата фракции "Справедливая Россия – За правду" Александра Ремезкова, предоставляют налогоплательщикам еще больше возможностей для дистанционного взаимодействия с налоговыми органами.

"Принятые ранее нормы закона обеспечивают гражданам и предпринимателям возможность войти в "Личный кабинет налогоплательщика" не только на официальном сайте ФНС, но и через "Госуслуги", - пояснил он. - Теперь каждый, кто имеет учетную запись в федеральной государственной информационной системе ЕСИА, сможет представлять в налоговые органы сведения и документы, а также получать документы от ФНС, в том числе налоговые уведомления, в электронной форме через портал "Госуслуги". При этом документы, содержащие сведения, составляющие налоговую тайну, будут передаваться лишь после того как налогоплательщик выразит на это свое согласие в уведомлении, направленном в налоговую службу через "Госуслуги". Перечень подобных документов определяется Налоговым кодексом РФ".

Планируется, что данные изменения вступят в законную силу с января 2024 года.

Реализация новых положений Налогового кодекса, по оценке Александра Ремезкова, позволит отказаться от дублирования налоговых уведомлений на бумажном носителе и расходов на их рассылку почтовыми сообщениями.

"Наша фракция подержала этот законопроект, поскольку мы поддерживаем такие изменения в законодательстве, которые помогают избежать бюрократической волокиты и упрощают для наших граждан выполнение их обязанностей по уплате налогов", - заявил он.