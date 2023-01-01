В Тюменской области начали выпускать мороженое халяль и Visit Tyumen

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Две новые линейки продукции запустило ООО "Ландис" в Тюмени 19 января. На одной выпускают мороженое халяль, на другой – с брендом Visit Tyumen.

Коммерческий директор компании "Ландис" Андрей Шкурых рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" о том, что в Северо-Кавказском центре сертификации "Халяль" тюменский пломбир получил своего рода знак качества.

"Все мороженое "Тюменского пломбира" по умолчанию халяль. У нас производство полностью чистое, никаких запрещенных ингредиентов мы не используем. Мы предоставили всю необходимую документацию в Северо-Кавказский центр, они ее изучили, мы прошли аудит. Сегодня первый день фасовки продукции халяль. Представитель центра проверяет все ингредиенты и дает на каждую партию сертификат", - говорит Андрей Шкурых.

В продажу мороженое халяль поступит с 23 января. Коммерческий директор предприятия пока затрудняется сказать, в каком объеме будет выпускаться данная продукция. "У нас нет ограничений по стране, 20 процентов населения – это мусульмане. Готовы поставлять мороженое в любую точку России", - отметил Андрей.

Также вскоре в холодильных витринах магазинов и не только появится тюменское мороженое с брендом Visit Tyumen. Таким образом "Ландис" решил поддержать развитие туризма в Тюменской области.

"Это будет рожок с наполнителями, это вкусы, которых нет в "Тюменском пломбире". Брендированную продукцию представим в локальных магазинах, также на базах отдыха, в гостиницах и так далее. Вопрос с заходом в крупные федеральные сети будет решаться два-три месяца", - сказал Андрей Шкурых.

Предприятие с основания, с 2016 года, закупает сырье в Исетском районе. В сутки перерабатывают до трех тонн, а в летний сезон - до пяти тонн молока. Пленку поставляют предприятия Свердловской, Кировской, Новосибирской областей.

В "Ландис" - 40 различных видов мороженого. Около 1 тыс. 200 тонн холодного лакомства произвели за 2022 год, прирост составил 10 %.

Анжела Лебедева