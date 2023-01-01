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Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Армизонском районе оставили в СИЗО до 28 февраля

Происшествия, 12:25 20 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В принуждении несовершеннолетней к половому сношению путем шантажа подозревают 33-летнего мужчину, проживающего без прописки и работы в Армизонском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, мужчина с 1 июня по 30 сентября 2022 года неоднократно совершал преступление против половой неприкосновенности девушки, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, угрожая распространением сведений о ее личной жизни. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый имеет не погашенную судимость. В Армизонском районе он живет без регистрации, постоянного места жительства и определенных занятий. Следствие полагает, что находясь на свободе обвиняемый может скрыться. Решением суда он оставлен в СИЗО до 28 февраля.

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# Армизонский район , следователи , уголовное дело

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