Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Армизонском районе оставили в СИЗО до 28 февраля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В принуждении несовершеннолетней к половому сношению путем шантажа подозревают 33-летнего мужчину, проживающего без прописки и работы в Армизонском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, мужчина с 1 июня по 30 сентября 2022 года неоднократно совершал преступление против половой неприкосновенности девушки, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, угрожая распространением сведений о ее личной жизни. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый имеет не погашенную судимость. В Армизонском районе он живет без регистрации, постоянного места жительства и определенных занятий. Следствие полагает, что находясь на свободе обвиняемый может скрыться. Решением суда он оставлен в СИЗО до 28 февраля.