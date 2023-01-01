МФК "Тюмень" проведет два матча со сборной из Югорска

| Фото: vk.com/minifktyumen | Фото: vk.com/minifktyumen

МФК "Тюмень" проведет матчи с "Газпром-Югру" из Югорска 20 и 21 января в рамках 11 тура Pari-Суперлиги чемпионата России по мини-футболу. Поединки пройдут в спортивном комплексе "Центральный", сообщает спортивный клуб.

Болельщики, которые не попадут в спорткомплекс, смогут увидеть матчи на различных ресурсах. Первый поединок в прямом эфире покажут на телеканале Матч, на канале Futsal_Russia. Вторую игру в прямом эфире также представят на Матче.

По словам старшего тренера МФК "Тюмень" Дениса Абышева, интересными для зрителей получились прошлые игры в Екатеринбурге с "Синарой", их обе показали на телеканале Матч.

"Если расценивать их с точки зрения привлекательности для зрителя, то они получились на загляденье – множество голов, интрига и красивые взятия ворот. Уверен, что и грядущие встречи получатся зрелищными. К нам в гости приедет титульный соперник, который и в нынешнем сезоне претендует на золотые награды. Мы приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков, от них, в свою очередь, ждем горячую поддержку", - сказал тренер.