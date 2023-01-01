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Тюменцев, ограбивших два магазина в Тюмени, задержала Росгвардия

Происшествия, 16:05 20 января 2023

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени по горячим следам задержали подозреваемых в грабежах магазинов крупной торговой сети, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж получил сообщение о введенном в городе плане "Перехват", разыскивались нарушители, совершившие два грабежа.

Со слов сотрудников магазинов, злоумышленники, войдя в торговые залы, брали товары и скрывались в неизвестном направлении на отечественном автомобиле.

Росгвардейцы обнаружили указанную в ориентировке машину, подозреваемые были задержаны и переданы в территориальный отдел полиции.

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# грабежи , Росгвардия

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