Тюменец получил 19,5 лет колонии за преступления 16-летней давности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Тюмени 1960 г. р. признан виновным по четырем статья УК РФ, в том числе в убийстве. Суд с учетом вердикта присяжных назначил ему 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 1 февраля 2008 года осужденный застрелил из незаконно хранившегося у него пистолета Макарова своего племянника, проживающего с родителями в частном доме на ул. Астраханской в Тюмени. Поводом для убийства стал ранее произошедший конфликт. Родители убитого - сестра осужденного и ее супруг - получили различные огнестрельные ранения в область живота и плеча.

"В ходе завязавшейся борьбы супругу сестры удалось выхватить пистолет, и в этот момент злоумышленник скрылся с места преступления, покинув территорию региона. По факту совершённого преступления было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводились необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения скрывшегося гражданина", - рассказали следователи.

Все это время тюменец проживал в Омской области по чужому паспорту. В 2019 году он попался на сбыте наркотиков в Омске. У него взяли отпечатки пальцев рук, благодаря этому тюменские следователи выяснили местоположение преступника.

По ходатайству следствия 63-летний мужчина, отбывавший наказание, был этапирован в Тюменскую область по месту предварительного расследования.

Ему инкриминировали незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов убийство и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Присяжные признали мужчину виновным в инкриминируемых деяниях и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил подсудимому наказание в виде 19,5 лет лишения свободы.