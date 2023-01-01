Пьяного водителя без прав задержали автоинспекторы в Голышманово

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяного водителя без прав задержали сотрудники ДПС на автодороге Усть-Ламенка – Бескозобово в Голышмановском городском округе. Он управлял автомобилем ВАЗ-2101, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Показания алкотестера у 66-летнего жителя Омутинского района составили 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель рассказал, что пил только квас, ехал с супругой из гостей в село Омутинское.

Права управления транспортом селянин не имеет. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Всего 21 января от участия в дорожном движении отстранены 18 пьяных водителей, в ночь на 22 января – еще 17.