Более 2 300 обращений жителей приняли в работу городские депутаты в 2022 году

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

На опасном участке тротуара вблизи школы № 69 по просьбе жителей и ходатайству депутата Тюменской городской думы Юрия Коновалова установлены перила. Вопрос был оперативно решен после обращения депутата в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

"При устройстве тротуаров и пешеходных дорожек с уклоном необходимо предусматривать перила, чтобы избежать травм на подъеме и спуске", – отметил Юрий Коновалов.

Всего более 2 тыс. 300 обращений тюменцев поступило к народным избранникам в 2022 году. Горожане предпочитали личные встречи общению по почте и в мессенджерах: почти две трети вопросов депутаты приняли в работу на личных приемах. 128 запросов направлены в различные ведомства для уточнения информации. Актуальной темой остается благоустройство.

О нарушениях графика перевозок по маршруту № 5 тюменцы сообщили депутату Роману Явнычу. По словам жителей, автобусы курсировали не по расписанию.

После запроса депутата из администрации города перевозчику было направлено официальное письмо с требованием принять меры по неукоснительному соблюдению расписания и выполнению всех запланированных рейсов. Роман Явныч держит ситуацию на контроле.

Депутат Николай Моисеев выделил деньги на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей. Как рассказал народный избранник, активисты ТОСа жилого района Мелиораторов вместе с педагогами школы № 45 составили список ребят, родители которых не имели возможности порадовать своих детишек.

"Для меня очень важно поддержать ребят, поздравить их, пожелать здоровья и больших успехов в учебе", – подчеркнул народный избранник.

Александр Захаров помог приобрести для артистов ветеранской организации 6-го микрорайона новые костюмы. График выступлений хора "Любавушка" насыщенный, и ветераны поблагодарили депутата за новые сценические образы.

"Благодаря тесному взаимодействию жителей, депутатов и представителей администрации реализуются городские проекты и решаются частные вопросы тюменцев. Уверен, что такое эффективное взаимодействие продолжится и в 2023 году", - подчеркнул председатель городской думы Евгений Заболотный.

Николай Ступников