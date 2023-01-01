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Дублеры ФК "Тюмень" одержали крупную победу в отборочном раунде Кубка регионов УЕФА

Спорт, 15:23 23 января 2023

vk.com/tyumen_fc | Фото: vk.com/tyumen_fc

Дублёры ФК "Тюмень" одержали крупную победу в отборочном раунде Кубка регионов УЕФА среди любительских футбольных команд 22 января. На стадионе "Бенат" они взяли верх над "Сибинтелом" – 4:0, сообщает спортивный клуб.

"Сибинтеловцы впервые в этом году вышли на большое поле. Возможно, поэтому и не вышло у них навязать борьбу дублёрам, чьи ворота, кстати, надёжно защищал 19-летний Вячеслав Эргардт, заявленный в этом сезоне за основной состав команды второй лиги. Впрочем, работы у него было мало", - говорят в ФК "Тюмень".

Автором гола в первом тайме стал 16-летний дебютант дубля Андрей Баранов. В конце поединка его прошлогодние партнёры по команде "Тюмень-2006" отправили в ворота соперников ещё три безответных мяча. Два - на счету Геворга Галстяна, который в прошлом году выходил на поле сразу в составах двух юношеских сборных – России и Армении. Ещё один гол у Вадима Гринвальда.

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# ФК Тюмень , футбол

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