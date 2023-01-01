В Тюмени лжеспециалисты по очистке воды обманули 67 пенсионеров на два миллиона рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

67 тюменских пенсионеров пострадали от мошенников, которые выдавали себя за специалистов по очистке воды. Ущерб составил около двух миллионов рублей.

Как сообщает региональное управление ФССП, группа лиц из 10 участников, создав общество с ограниченной ответственностью, обманывала пожилых людей. Под видом грамотных специалистов по очистке воды, с использованием разъясняющей литературы и буклетов предлагали приобрести в кредит очистительные системы и детали для их установки.

Устраивая демонстрацию работы фильтров вводили пенсионеров в заблуждение, утверждая, что после очистки вода становится целебной. Как оказалось, продукция, стоимостью в пределах трех тысяч, продавалась по цене более чем в 50 тыс. рублей и волшебными свойствами не обладала.

Мошеннические действия группы были доказаны в суде. Общий ущерб 67 потерпевшим пенсионерам составил около двух миллионов рублей, а должников обязали выплачивать эту сумму солидарно. Судебный пристав-исполнитель арестовал личные вещи должников: золотые украшения и наручные часы, автомобили и гаджеты, также вынесены обращения на взыскание с заработной платы тех, кто трудоустроен.

Сумма долга была выплачена полностью.