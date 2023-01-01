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Пять медалей привезли тюменские дзюдоисты со всероссийских соревнованиях в Красноярске

Спорт, 19:54 23 января 2023

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Пять медалей завоевали спортсмены Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" на Всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок до 23 лет, прошедших в Красноярске 22 января.

Победителями в своих весовых категориях стали: Шамиль Умаев (до 73 кг); Серикбай Жанабеков (до 100 кг); Валерия Таратунина (св. 78 кг). Серебряными призерами стали Шамсутдин Умаев (до 60 кг) и Ирина Болсун (до 78 кг).

Участие в турнире приняли 161 спортсмен из 25 субъектов Российской Федерации. Обладатели 1 и 2 мест завоевали путевки на первенство России, которое состоится в Екатеринбурге в середине марта.

"В целом команда физически была готова, выступили неплохо. Дальнейшие планы – это первенство Уральского федерального округа (г. Тюмень) и первенство России (г. Екатеринбург) в данной возрастной категории. Также в "ЦОП "Тюмень-дзюдо" в конце февраля планируется тренировочное мероприятие с участием дзюдоистов с Урала, Сибири и Поволжья. Будем проводить совместную подготовку. Те, кто не стали призерами в Красноярске, смогут побороться в начале марта на Всероссийских соревнованиях памяти Н. И. Кузнецова в Екатеринбурге, которые также являются отборочными на финал первенства страны", - прокомментировал старший тренер сборной команды Тюменской области среди мужчин, среди юниоров до 23 лет Андрей Вуколов.

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# дзюдо

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