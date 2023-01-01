В Тюменской области в 2023 году газифицируют 24 населенных пункта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 населенных пункта газифицируют в рамках региональной программы в Тюменской области в 2023 году. Запланировано ввести в эксплуатацию 37 новых объектов – это 247 км газовых сетей.

Об этом сообщил генеральный директор управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 24 января.

"Эту программу утверждает губернатор Тюменской области. Мы отчитываемся об ее исполнении в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, потому что это деньги, которые нам выделяет регион. На них мы строим газопроводы, а затем берем их в собственность и продолжаем обслуживать, наращивая таким образом объем газификации в регионе", - пояснил Виктор Назаров.

По его данным, в прошлом году "Газпром межрегионгаз Север" построил 33 новых газопровода по областной программе газификации. Газ пришел в 21 населенный пункт, из них восемь сел и деревень получили его впервые.

"Губернатор поставил задачу приблизиться к стопроцентной газификации региона. На сегодня она у нас составляет 96 процентов. Программу не будут останавливать до исполнения обязательств подвода газа к каждому домохозяйству. Это наша задача", - подчеркнул директор управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Интерактивную карту газификации Тюменской области до конца 2023 года можно посмотреть на официальном сайте.

Виктория Макарова