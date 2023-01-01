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48 инвестпроектов на 485 млн рублей реализовали в муниципалитетах Тюменской области

Экономика, 20:21 24 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

48 проектов на 485 млн рублей с созданием 136 рабочих мест реализовали в десяти муниципалитетах Тюменской области. Итоги третьего этапа муниципального инвестиционного акселератора подвели в Тюмени 24 января, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Моор.

"В течение трех месяцев представители муниципалитетов под руководством опытных наставников "прокачивали" свои навыки работы с инвесторами. 48 проектов реализованы, еще больше будут воплощены в ближайшее время", — отметил он.

Главы районов представили инвестиционные проекты, вызвавшие интерес у экспертов. Среди них формирование промышленных площадок "Горьковская" и "Боровская" в Тюменском районе, производство масличного льна в Бердюжском районе, создание плодово-ягодного питомника в Омутинском районе.

В основном проекты связаны с развитием животноводства и рыбного хозяйства. Стратегическим направлением все муниципалитеты считают развитие туризма и досуга.

В планах у муниципалитетов — 72 проекта на 4,9 млрд, создание 1 374 рабочих мест.

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# инвестиции

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