Житель Нижнетавдинского района случайно убил знакомую и получил срок спустя 26 лет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

55-летний житель Нижнетавдинского района признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ, убийство по неосторожности. Его удар в шею женщине оказался смертельным. Преступление произошло летом 1997 года. Дело было утеряно. Спустя 26 лет, благодаря Следственному комитету РФ, суд рассмотрел материалы дела и вынес приговор.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, в июле 1997 года подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии в доме по ул. Почтовая в с. Черепаново Нижнетавдинского района во время ссоры со знакомой женщиной вывел ее из дома в ограду, ударил кулаком в область шеи. От полученных повреждений потерпевшая упала на землю и больше не поднималась. Селянин перетащил труп из ограды дома на соседний участок, спрятал под листвой деревьев. 26 июля 1997 года погибшую обнаружили.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

"По какой именно причине он нанес потерпевшей удар, он не знает, но точно помнит, что убивать женщину он не хотел. Ему было известно, что потерпевшую искали в селе, к нему также приходили и спрашивали про неё, но он отвечал, что не знал, где она. По месту жительства подсудимый характеризуется положительно, не судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, на учете у врача психиатра, нарколога не состоит", - рассказали в суде.

С учетом всех доказательств по делу, выслушав свидетелей, экспертов, суд назначил жителю Нижнетавдинского района наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.