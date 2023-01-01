Проект "Платформа для инноваций" запускают НОВАТЭК НТЦ и Нефтегазовый кластер Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Платформа для инноваций" запускают НОВАТЭК НТЦ и Нефтегазовый кластер Тюменской области. Участие в нем – это возможность для разработчиков новых технологий в нефтегазовой отрасли реализовать свои проекты в рамках ассоциации, сообщает Нефтегазовый кластер.

В перечне перспективных для сотрудничества направлений - бурение и внутрискважинные работы, геология и разработка, гидравлический разрыв пласта, наземное обустройство. А также различное оборудование, промышленная химия, сейсмика, строительство, цифровизация, программное обеспечение.

Заявки принимают до 1 марта, а очная защита проектов-участников "Платформы инноваций" состоится 15 марта.