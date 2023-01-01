Иноагенты смогут принять участие в выборах губернатора Тюменской области в 2023 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кандидаты-иноагенты смогут принять участие в выборах губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской городской думы и довыборах в облдуму в 2023 году.

"Человек или объединение, признанные иностранным агентом, могут участвовать в российских выборах, но с самого начала избирательной кампании они должны будут указывать свой статус во всех документах, материалах и в ходе всех своих выступлений", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Соответствующие изменения в настоящее время вносятся в Избирательный кодекс Тюменской области.

В декабре 2022 года, по словам Игоря Халина, были приняты федеральные законы 498 и 569, потребовавшие внесения изменений сразу в 39 федеральных законов, в том числе, и в избирательные нормативы.

"Это все то, что касается иностранных агентов, - пояснил он. - Это достаточно ново для нашего законодательства, необычно. Раньше было две громоздких формулировки: "физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента" и "средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента". Теперь законодатель пошел по пути упрощения, и эти две формулировки убрал, и теперь это все будет называться просто иностранными агентами".

По смыслу нового закона под иностранным агентом, по оценкам специалистов, понимается лицо, которое получает поддержку из-за рубежа и (или) находится под иностранным влиянием. Также для признания инагентом нужно осуществлять определенную деятельность. В политической сфере - это организация различных митингов, демонстраций, деятельность на выборах в органы государственной власти, оказание влияния на деятельность таких органов, формирование общественно-политических взглядов. Распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов, и (или) участие в создании таких сообщений и материалов - сюда можно отнести: статьи, посты в соцсетях, работу типографий, публичные выступления и многое другое).

Законом вводится также новое понятие - лицо, аффилированное с иностранным агентом. Им будет считаться кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

"В связи с необходимостью регулирования деятельности иностранных агентов, вносятся изменения, в том числе и в Избирательный кодекс Тюменской области, - сообщил Игорь Халин. - Все эти поправки вступают в силу после декабря 2022 года и актуальны только для выборов, назначенных после декабря 2022 года. Реестр иностранных агентов ведет министерство юстиции Российской Федерации, а у нас в регионе - территориальное управление Минюста России по Тюменской области. Мы работаем в тесном контакте с руководителями и сотрудниками данного управления. Разумеется, в преддверии избирательной кампании будет проводиться анализ и изучение данных и документов каждого кандидата, каждого средства массовой информации, которые решили поучаствовать в выборах. Ну, и плюс к тому, там есть достаточно серьезные ограничения. Фактически иностранные агенты, если таковые у нас будут определены, с первых моментов вступления в избирательную кампанию должны будут обозначать свой статус. И этот статус сопровождает его на протяжении всей избирательной кампании - об этом иноагент пишет в своем заявлении на согласие баллотироваться, об этом должно быть указано в избирательном бюллетене, в соответствующих агитационных материалах. Информация об этом обязательно размещается на избирательном участке и так далее. Избиратель должен об этом знать".

В России 10 сентября состоится единый день голосования.

Борис Олейник