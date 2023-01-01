Два резервуара для нефтепродуктов ввело в эксплуатацию АО "Транснефть - Сибирь" в Тюменской области

| Фото: АО «Транснефть - Сибирь» | Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Два резервуара для нефтепродуктов ввело в эксплуатацию АО "Транснефть - Сибирь" на нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" Тюменского управления магистральных нефтепроводов. Один из них построен в рамках расширения резервуарного парка по приему дизельного топлива от Тюменского НПЗ, второй реконструирован в целях повышения надежности производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности.

Строительство нового резервуара вертикального стального (РВС) объемом 5 тыс. куб. м проводилось с мая 2021 года. Было использовано около 128 тонн металлоконструкций. В процессе строительства выполнено устройство кольцевого фундамента, монтаж металлоконструкций днища, стенки и крыши резервуара, подземных и надземных технологических трубопроводов. Установлена система пожаротушения и вспомогательные коммуникации.

Также построены здания помещений с электроприводными задвижками, смонтированы системы заземления, электрохимзащиты и автоматики. Для обеспечения защиты от коррозии выполнен комплекс работ по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю и наружную поверхности металлоконструкций резервуара и оборудования.

Кроме того, в рамках строительства нового резервуара проведены работы по обустройству бетонной стенки по периметру резервуара, предназначенной для предотвращения разлива нефтепродукта в случае нештатной ситуации, с целью обеспечения технической и экологической безопасности при эксплуатации резервуара. Также в каре выполнена щебеночная отсыпка по предварительно уложенному противофильтрационному экрану из полиэтиленовой пленки высокой плотности (геомембрана).

Техническое перевооружение второго резервуара объемом 5 тыс. куб. м, предназначенного для дизельного топлива, проводились с сентября 2021 года. В ходе строительно-монтажных работ выполнена частичная замена дефектных участков металлоконструкции кровли, стенок и днища емкости общим весом 34 тонны. Также реконструирована система пенопожаротушения РВС. В целях защиты от коррозии на внутреннюю и наружную поверхности резервуара и оборудования нанесено антикоррозионное покрытие.

После успешного проведения гидравлических испытаний для определения прочности и герметичности конструкций, проверки работоспособности систем пожаротушения, а также проведения комплексного опробования резервуары введены в эксплуатацию.