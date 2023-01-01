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25 пьяных водителей остановили инспекторы ДПС на дорогах Тюменской области

Происшествия, 11:18 27 января 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15 пьяных водителей отстранили от управления транспортом автоинспекторы в Тюменской области за минувшие сутки. За ночь на 27 января были остановлены еще 10 человек.

Ночью в Ялуторовске инспекторы ДПС остановили автомобиль Lada с пьяной компанией в салоне. Показания алкотестера у 22-летнего водителя составили 0,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Накануне вечером водитель с друзьями пили вино, ночью поехали за добавкой. Автомобиль эвакуирован, на водителя составлен административный материал за пьяное вождение.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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