25 пьяных водителей остановили инспекторы ДПС на дорогах Тюменской области
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
15 пьяных водителей отстранили от управления транспортом автоинспекторы в Тюменской области за минувшие сутки. За ночь на 27 января были остановлены еще 10 человек.
Ночью в Ялуторовске инспекторы ДПС остановили автомобиль Lada с пьяной компанией в салоне. Показания алкотестера у 22-летнего водителя составили 0,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Накануне вечером водитель с друзьями пили вино, ночью поехали за добавкой. Автомобиль эвакуирован, на водителя составлен административный материал за пьяное вождение.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области