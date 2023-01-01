Жителя Тюменской области задержали за хранение марихуаны

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

За хранение более 50 гр марихуаны полиция задержала жителя с. Гладилово Голышмановского городского округа 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Подозреваемый не стал отрицать свою вину и пояснил полицейским, что наркотическое средство хранил для себя. Максимальная санкция ст. "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.