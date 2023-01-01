Глава Тюменского района рассказала о самом крупном инвестиционном проекте 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самый крупный инвестиционный проект – это четвертая очередь компании "Тюмень Агро". Будет создано более 500 рабочих мест.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала глава Тюменского района Светлана Иванова во время пресс-конференции, посвящённой 100-летию со дня образования муниципалитета, 30 января.

"Мы любим всех инвесторов, потому что это новые производства, рабочие места. Сегодня в реестре инвестиционных проектов Тюменского района состоит 80 проектов, благодаря которым в перспективе появятся новые рабочие места и вкусная, качественная продукция", - отметила она.

Площадь нового тепличного комплекса "Тюмень Агро" составит 19 га. Здесь дополнительно будут производить 9 тонн овощей в год.

Всего за последние пять лет в Тюменском районе реализовано 95 инвестиционных проектов, вложено более 13,8 млрд рублей. Создано более 1,8 тыс. новых рабочих мест.

Основные площадки для инвестиций – индустриальные парки. Боровский индустриальный парк загружен на 100 %. Здесь разместили и наладили свое производство 12 компаний. Их объем инвестиций - 3,9 млрд рублей. Они обеспечили работой более 500 человек, и, как заметила Иванова, в основном это жители Тюменского района.

Загруженность Богандинского индустриального парка составляет 30 %. Его площадь – более 260 га, 34 земельных участка. Потенциал – 25-30 резидентов. Как отметили в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области, "Богандинский" является одной из ключевых точек роста экономики региона в горизонте планирования до 2030 года.

Добавим, для резидентов индустриальных парков в Тюменской области действует ряд льгот. Одна из них – это предоставление 1 га земли всего за 1 рубль.

Анжела Лебедева