Движение по затопленному автозимнику у Нижней Тавды ограничили до 4 февраля

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Движение по автозимнику Нижняя Тавда – Междуреченский ограничено до 4 февраля. Это связано с потеплением и подъемом уровня воды, которая залила проезжую часть в районе переправы через р. Лайма, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В настоящее время на автозимнике идут восстановительные работы. На съезде с автодороги Тюмень - Нижняя Тавда установлены информационные аншлаги, появятся там и дорожные знаки, уточняется в сообщении.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, использовать объезд по федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск и через г. Тавда Свердловской области.