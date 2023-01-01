Движение по затопленному автозимнику у Нижней Тавды ограничили до 4 февраля
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Движение по автозимнику Нижняя Тавда – Междуреченский ограничено до 4 февраля. Это связано с потеплением и подъемом уровня воды, которая залила проезжую часть в районе переправы через р. Лайма, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В настоящее время на автозимнике идут восстановительные работы. На съезде с автодороги Тюмень - Нижняя Тавда установлены информационные аншлаги, появятся там и дорожные знаки, уточняется в сообщении.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, использовать объезд по федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск и через г. Тавда Свердловской области.