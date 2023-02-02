Жителя Тюмени за сбыт наркотиков отправили в колонию на восемь лет

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Восемь лет колонии строгого режима получил житель Тюмени за сбыт наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что тюменец решил заработать, делая "закладки", и вступил в сети Интернет в сговор с неустановленным лицом. В феврале 2022 года он забрал из тайника оптовую партию наркотиков и разложил их по тайникам.

Его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции. У задержанного изъяли сотовый телефон с перепиской об организации сбыта наркотиков и запрещенные вещества.