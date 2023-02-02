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Жителя Тюмени за сбыт наркотиков отправили в колонию на восемь лет

Происшествия, 11:20 02 февраля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Восемь лет колонии строгого режима получил житель Тюмени за сбыт наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что тюменец решил заработать, делая "закладки", и вступил в сети Интернет в сговор с неустановленным лицом. В феврале 2022 года он забрал из тайника оптовую партию наркотиков и разложил их по тайникам.

Его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции. У задержанного изъяли сотовый телефон с перепиской об организации сбыта наркотиков и запрещенные вещества.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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