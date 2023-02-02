Изменения в народную программу представила "Единая Россия"

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"Единая Россия" в сложный период развития страны не допускала отказа от обязательств перед гражданами и продолжит воплощать народную программу в соответствии с ними. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии по внесении изменений в документ. Теперь в программе официально закреплен раздел "Развитие новых регионов".

"Программа должна учитывать не только предварительные планы, но и все запросы граждан, которые продиктованы жизнью. Благодаря сотрудничеству "Единой России" с исполнительной властью в лице правительства РФ в бюджете на этот год заложены все необходимые средства. Всё это остается важнейшим приоритетом", — подчеркнул председатель партии.

Он отметил, что "Единая Россия" в 2022 году распространила действие народной программы на новые регионы — там уже работает ряд партпроектов, деньги на которые предусмотрены в бюджете.

По словам Медведева, при подготовке дополнений к народной программе будет создан специальный раздел по развитию новых территорий. Все российские социальные стандарты будут распространены на всех новых граждан страны.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак подчеркнул, что раздел "Развитие новых регионов" — самое значительное и важное обновление народной программы.

"Его положения предусматривают работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом", — пояснил секретарь Генсовета.

Он добавил, что в обновленную редакцию народной программы войдут предложения и в другие разделы документа. В частности, о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами.

77 выездов на объекты, которые реализуются в рамках народной программы партии проведено в Тюменской области с начала действия федеральной акции "Партийный десант". Об этом рассказал руководитель депутатской фракции "Единой России" в Тюменской областной думе, региональный руководитель партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов.

"Контроль за этапами их строительства, ремонта и реконструкции ведут более 400 человек – это депутаты разного уровня власти, координаторы и представители общественных советов партпроектов, неравнодушные граждане. Они регулярно посещают стройплощадки, проводят совещания с подрядчиками и контролируют ход работ. В регионе создано 80 рабочих групп, которые сопровождают эти объекты", — добавил он.

Андрей Артюхов также отметил, что в области в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" на 2022-2023 годы запланировано проведение капитального ремонта в пяти школах. В 2022 году уже открыли свои двери обновленные школы в Исетском и Омутинском районах, а также в Голышмановском городском округе. В этом году ремонт завершится в учебном заведении Ярковского района и школе №62 Тюмени.

Андрей Турчак добавил, что будет проведена модернизация коммунальной инфраструктуры в регионах, средства на это заложены. Предлагается принять программу импортозамещения в здравоохранении: медицинского оборудования, лекарств и отечественных субстанций.

Будет разработана программа по внедрению телемедицинских технологий в первичное звено здравоохранения и расширены меры господдержки социального предпринимательства.

Турчак предложил включить в народную программу положение о модернизации лифтов в многоквартирных домах и дать регионам возможность использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок при проведении работ по капремонту. Также поднял тему развития туристической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" не отказывается от прежних обязательств по народной программе и не исключает ни одного действующего положения.

Координировать раздел народной программы "Единой России" "Развитие новых регионов" будет глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Она сообщила, что раздел предусматривает почти 30 инициатив. Речь идет об открытии семейных многофункциональных центров как системе информирования помощи людям в режиме одного окна.

"Еще одно направление — восстановление инфраструктуры и экономики. Мы часто бываем в новых регионах, видим, как восстанавливается Мариуполь. И такие задачи нужно зафиксировать в народной программе — восстановление жилищного фонда, социальных объектов. Обеспечение льготных цен на энергоресурсы на период восстановления, поддержка предпринимательства, сельского хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры, сохранение природных ресурсов", — отметила Кузнецова.

Подводя итоги заседания, Дмитрий Медведев поручил отразить результаты реализации народной программы "Единой России" за 2022 год в докладе для президента, отметив, что партия достигла 92% показателей, которые были заложены на прошлый год. Кроме того – проводить ежеквартальный мониторинг исполнения программы с участием руководителей министерств и ведомств.

"Народная программа — это не предвыборный манифест, это работающая программа. И она должна быть актуальной", — заключил он.

Добавим, народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. Участие в ее формировании приняли более 2 млн 500 тыс. россиян по всей стране.