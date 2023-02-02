Центры обработки данных построят в Тюменской области инвесторы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инвесторы заинтересовались строительством центров обработки данных в Тюменской области. На данный момент идет переговорный процесс с несколькими компаниями, сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции 2 февраля.

"Строительство центров обработки данных для Тюменской области – это развитие инфраструктуры, что позволит сократить издержки бизнесу по развитию своих серверных и по покупке оборудования", - обозначил заинтересованность региона в развитии проекта руководитель департамента.

По его словам, это повлияет на доступность услуг – компании смогут размещать в дата-центрах цифровые сервисы и системы независимо от того, государственные они или коммерческие. А также их цену и качество. В настоящий момент ближайшие опорные ЦОДы расположены в Екатеринбурге и Новосибирске.

Центр обработки данных представляет собой специализированное здание, в котором компания размещает серверное и сетевое оборудование, с последующим подключением клиентов к интернету.

Напомним, что в Тюменской области для телекоммуникационных компаний, которые строят центры обработки данных, в два раза снижены налоги на имущество и землю. В число нововведенных преференций также включена возможность использования вычета по налогу на прибыль.

Оксана Корнеенкова