  • 2 февраля 20232.02.2023четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Центры обработки данных построят в Тюменской области инвесторы

Экономика, 16:03 02 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инвесторы заинтересовались строительством центров обработки данных в Тюменской области. На данный момент идет переговорный процесс с несколькими компаниями, сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции 2 февраля.

"Строительство центров обработки данных для Тюменской области – это развитие инфраструктуры, что позволит сократить издержки бизнесу по развитию своих серверных и по покупке оборудования", - обозначил заинтересованность региона в развитии проекта руководитель департамента.

По его словам, это повлияет на доступность услуг – компании смогут размещать в дата-центрах цифровые сервисы и системы независимо от того, государственные они или коммерческие. А также их цену и качество. В настоящий момент ближайшие опорные ЦОДы расположены в Екатеринбурге и Новосибирске.

Центр обработки данных представляет собой специализированное здание, в котором компания размещает серверное и сетевое оборудование, с последующим подключением клиентов к интернету.

Напомним, что в Тюменской области для телекоммуникационных компаний, которые строят центры обработки данных, в два раза снижены налоги на имущество и землю. В число нововведенных преференций также включена возможность использования вычета по налогу на прибыль.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дата-центр , инвесторы , Станислав Логинов , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 02.02.2023Четыре улицы построят в Тюмени в 2023 году по федеральной программе "Стимул"
16:03 02.02.2023Центры обработки данных построят в Тюменской области инвесторы
15:41 02.02.2023В Тюмени планируют увеличить бесплатный период платных парковок
15:19 02.02.2023Владимир Якушев: в Тюменской области заменят 134 км инженерных сетей