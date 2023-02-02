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Тюменская область получит дополнительную федеральную поддержку на развитие событийного туризма

Политика, 17:20 02 февраля 2023

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Комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения правительства РФ о распределении регионам субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" в рамках госпрограммы "Развитие туризма" из зарезервированных расходов федерального бюджета на 2023 год.

В общей сложности субъектам федерации распределено 638 млн рублей на софинансирование расходов на поддержку и продвижение событийных мероприятий в 2023 году.

В том числе Тюменской области выделяется дополнительно 14 540,3 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Решение было принято при поддержке депутата, который входит в комиссию ФС от фракции "Справедливая Россия – ЗА правду".

Соответствующее распоряжение правительства РФ будет подписано в ближайшее время.

Александр Ремезков уточнил, что данные средства в Тюменской области будут направлены на проведение традиционного фестиваля искусств "Лето в Тобольском кремле. Сибирские сезоны".

"Сегодня развитие внутреннего туризма приобретает особое значение. Необходимо создать для наших граждан не только наилучшие условия для отдыха в родной стране, но и дать им возможность приобщиться к российской истории, к достижениям культуры, - подчеркнул депутат Ремезков. - Эти задачи успешно решает уникальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который проводится с 2006 года при поддержке правительства Тюменской области. Уверен, что и в этом году тысячи зрителей смогут не только насладиться выступлениями мастеров искусств, прекрасным ландшафтом Тобольска, но и вспомнить о героизме первопроходцев, о той великой эпохе, когда Россия крепла и прирастала Сибирью. А мы продолжим делать все необходимое, чтобы такие инициативы регионов получали максимальную финансовую поддержку федерального центра".

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# Александр Ремезков , туризм

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