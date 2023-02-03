Сайфитдинов прокомментировал решение Руссу о сложении полномочий депутата

Фуат Сайфитдинов | Фото: duma72.ru Фуат Сайфитдинов | Фото: duma72.ru

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов прокомментировал решение депутата облдумы от партии "Единая Россия" Николая Руссу о сложении полномочий.

"В настоящее время компании, которую возглавляет Николай Руссу, предстоит реализовать масштабные проекты на Дальнем Востоке, на БАМе. В сегодняшних условиях это очень важно, поскольку дает новые возможности для экономики страны, для развития транспортной отрасли", - пояснил он, комментируя итоги заседания Тюменской областной думы, которое прошло 2 февраля.

Николай Руссу был депутатом 6-го и 7-го созывов, избран депутатом областной думы по избирательному округу № 19 в Калининском округе Тюмени. В парламенте являлся членом комитета по бюджету, налогам и финансам. Руссу - генеральный директор ОАО "Мостострой-11". Компания занимается строительством мостов, путепроводов, социальных и прочих объектов.