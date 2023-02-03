В Тюменской области ввели запрет на курение у подъезов домов и рядом с магазинами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф от 500 рублей до 1 тыс. рублей грозит нарушителям запрета на курение у подъездов многоквартирных домов, в павильонах остановочных пунктов и рядом с ними, подземных и надземных пешеходных переходах, у входов в помещения, где предоставляются бытовые услуги, услуги торговли и общественного питания.

Изменения в региональный закон "О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области" внесли региональные депутаты. Соответствующая инициатива была разработана комитетом по социальной политике.

"О вреде табачного дыма, в котором содержатся химические канцерогены, известно всем. Мы считаем, что должны оградить наших жителей, особенно детей, от негативного влияния на здоровье и ввести дополнительные ограничения мест для курения", - отметила председатель комитета, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Напомним, что в 2022 году депутаты приняли закон, ограничивающий нахождение несовершеннолетних в местах, где продается и используется только табачная и никотинсодержащая продукция, а также кальяны. Введены ограничения для нахождения подростков младше 16 лет без сопровождения взрослых в ночное время в общественных местах, где предусмотрена продажа табачной и никотинсодержащей продукции.

Отметим также, что аналогичные законы приняты в 21 регионе Российской Федерации.