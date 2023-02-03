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Менеджер строительной фирмы обманул тюменцев на 1,2 млн рублей

Происшествия, 15:52 03 февраля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Менеджера строительной организации будут судить за мошенничество в Тюмени, сообщает региональная прокуратура. По версии следствия, обвиняемый причинил 13 гражданам, в том числе пенсионерам, ущерб на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Установлено, что с января по сентябрь 2022 года менеджер фирмы по возведению каркасных сооружений заключил от имени организации договоры с гражданами на услуги и поставку товаров, заведомо зная, что не имеет такой возможности.

В рамках заключенных договоров организация должна была поставить покупателям металлосайдинг, бытовки, строительные материалы, выполнить работы по строительству дачного домика, монтажу сайдинга и карнизов.

Полученные от клиентов денежные средства обвиняемый похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Кроме того, путем проведения неправомерных операций под предлогом "возврата стоимости покупки" на подконтрольный ему счет он совершил хищение с расчетного счета более 290 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд

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# мошенничество , суд

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