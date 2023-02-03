Селянин из Тюменской области делал дома гашишное масло

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Жителя д. Хмелевка Голышмановского городского округа, изготовившего гашишное масло и хранившего дома коноплю, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В надворных постройках, расположенных в ограде дома подозреваемого, сотрудники полиции изъяли более 119 гр. наркотика растительного происхождения.

Мужчина пояснил, что в июле 2022 года он собрал дикорастущую коноплю, изготовил из нее гашишное масло, употребил его, а остатки наркотического вещества хранил дома.

Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.