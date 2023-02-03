На оживленном пункте отдыха водителей на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск появятся СТО и автомагазин

| Фото: Telegram-канал главы администрации Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы администрации Уватского района Вячеслава Елизарова

СТО и автомагазин появятся на территории автокемпинга, расположенного у федеральной трассы в Уватском районе. Об этом стало известно на очередном заседании рабочей группы муниципалитета по улучшению инвестиционного климата и сопровождению инвестпроектов, о реализации которых доложили представители бизнес-сообщества.

Сейчас на этом участке функционируют два придорожных кафе и гостиница. Создано 37 рабочих мест, планируется трудоустроить еще 15 человек.

Как сообщил глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров, участники встречи рассмотрели возможность получения финансовой поддержки в инвестиционном агентстве Тюменской области для приобретения необходимого оборудования в форме лизинга.

За помощью в предоставлении земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта обратился один из предпринимателей. У него уже имеется торговый павильон, которой он планирует использовать в левобережном Увате под кулинарию.

Весной 2023 года в Демьянском начнется строительство производственно-складской базы, включающей цех металлоконструкций и кислородную станцию. Предприятие уже приобрело необходимые материалы, трудоустроены 14 местных жителей. Для дальнейшей реализации проекта потребуется финансовая поддержка. Представитель Инвестиционного агентства проинформировал инвестора об имеющихся программах финансирования проекта.

С проектом по строительству автосервиса в Туртасе выступил еще один представитель бизнеса. С 1 ноября он ремонирует транспорт в арендуемом помещении. Для расширения услуг планирует строительство станции технического обслуживания с размещением автомагазина и автомойки. Проект включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской области.

"Считаю представителей нашего бизнес-сообщества одними из самых активных в регионе. Администрация района продолжит сопровождение проектов", - отметил Вячеслав Елизаров.