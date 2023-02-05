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Тюменским организациям напоминают об оплате налогов до конца февраля

Экономика, 18:51 05 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7,2 тыс. организаций Тюменской области должны оплатить транспортный, земельный налоги, а также налог на имущество за 2022 год до 28 февраля 2023 года.

В списке юридических лиц 5 тыс. 39 собственников транспорта, 2 тыс. 27 собственников земельных участков и 170 собственников недвижимости, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости.

Перед оплатой налогов специалисты советуют сделать сверку по своим объектам налогообложения. Для этого нужно получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков, актуализировать данные, пишет "Вслух.ру".

Информацию о собственности в УФНС предоставляют и подтверждают корректировки регистрирующие органы: ГИБДД МВД России, Гостехнадзор, ГИМС МЧС России, Росморречфлот, Росавиация, Росреестр. О результатах проведенной сверки и наличии оснований для изменения записей ЕГРН налогоплательщика проинформируют.

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