39 пожаров произошло в Тюменской области за неделю

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

39 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю с с 30 января по 5 февраля, сообщает региональное управление МЧС России. Спасен один человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 32 раза. 16 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Тюменцам напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения следует незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.