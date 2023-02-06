  • 6 февраля 20236.02.2023понедельник
  • В Тюмени -15..-17 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

39 пожаров произошло в Тюменской области за неделю

Происшествия, 09:43 06 февраля 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

39 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю с с 30 января по 5 февраля, сообщает региональное управление МЧС России. Спасен один человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 32 раза. 16 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Тюменцам напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения следует незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:38 06.02.2023В Тюменской области выявили контрафактную вакцину от бешенства домашних и сельхозживотных
09:43 06.02.202339 пожаров произошло в Тюменской области за неделю
15:52 05.02.2023Летевший из Сургута в Тюмень самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности шасси
15:09 05.02.2023Женщина и собака погибли в ДТП на трассе Тюмень – Нижняя Тавда