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Социальные предприниматели Тюменской области получили новую поддержку

Экономика, 17:15 06 февраля 2023

ИА "Тюменская линия"

Новую меру поддержки запустили Минэкономразвития РФ и платформа поиска работы и сотрудников hh.ru. Благодаря программе, разработанной с центрами "Мой бизнес", социальные предприятия смогут бесплатно получить по две вакансии "Стандарт" на hh.ru для поиска сотрудников в свой проект, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

По словам заместителя министра экономразвития РФ Татьяны Илюшниковой, подбор персонала для этих предпринимателей – важная и зачастую непростая задача.

"Нужно найти сотрудников с высоким уровнем эмпатии и социальной ответственности или тех, кто ищет работу в определённой сфере при наличии инвалидности или других ограничений. Данная программа поможет социальным предпринимателям в поисках персонала", - уверена эксперт.

Разместить бесплатные вакансии можно на 30 дней. Предоставлять новую меру будут через центры "Мой бизнес".

Мера поддержки будет действовать до конца 2023 года.

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# работа , социальные предприниматели

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