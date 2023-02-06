Социальные предприниматели Тюменской области получили новую поддержку

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новую меру поддержки запустили Минэкономразвития РФ и платформа поиска работы и сотрудников hh.ru. Благодаря программе, разработанной с центрами "Мой бизнес", социальные предприятия смогут бесплатно получить по две вакансии "Стандарт" на hh.ru для поиска сотрудников в свой проект, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

По словам заместителя министра экономразвития РФ Татьяны Илюшниковой, подбор персонала для этих предпринимателей – важная и зачастую непростая задача.

"Нужно найти сотрудников с высоким уровнем эмпатии и социальной ответственности или тех, кто ищет работу в определённой сфере при наличии инвалидности или других ограничений. Данная программа поможет социальным предпринимателям в поисках персонала", - уверена эксперт.

Разместить бесплатные вакансии можно на 30 дней. Предоставлять новую меру будут через центры "Мой бизнес".

Мера поддержки будет действовать до конца 2023 года.