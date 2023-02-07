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Евгений Заболотный: Анатолий Сушинских задал высокую планку служения Закону

Политика, 08:30 07 февраля 2023

Евгений Заболотный во ВКонтакте | Фото: Евгений Заболотный во ВКонтакте

При активном участии Анатолия Сушинских в Тюменской области развивалась судебная система, создавалась тюменская юридическая школа. Об этом председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный напомнил, поздравляя заслуженного юриста РФ, Почетного гражданина области, многие годы возглавлявшего Тюменский областной суд, с 70-летием.

"Ваша честь! Это обращение в полной мере соответствует Вам, и мы искренне поздравляем Вас, - обратился к юбиляру Евгений Заболотный на своей странице социальной сети ВКонтакте. - Являясь признанным авторитетом не только в профессиональном сообществе, но и заслужив огромное уважение безупречной службой, порядочностью и справедливостью среди тюменцев, Вы много сил и опыта отдали формированию высокопрофессиональных судейских кадров".

Как отметил председатель гордумы, задача тех, кто пришел на смену - удержать заданную Анатолием Сушинских высокую планку служения Закону, а также сохранить авторитет правосудия, быть внимательными к судьбам и бедам людей.

"С Вашим участием этого можно с успехом достичь, тем более что 2023 год объявлен указом президента Российской Федерации Годом педагога и наставника, - добавил Евгений Заболотный. - Уважаемый Анатолий Михайлович! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, сил, семейного благополучия и всего того, что Вы заслужили своим многолетним трудом. С юбилеем Вас и новых Вам свершений на благо Тюменской области!".

Николай Ступников

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# Анатолий Сушинских , гордума , Евгений Заболотный , юбилей

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