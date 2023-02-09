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Фермер в Тобольском районе разводит племенное стадо коров породы салерс

Экономика, 17:36 09 февраля 2023

t.me/lotovAA72 | Фото: t.me/lotovAA72

Племенное стадо коров породы салерс разводит фермер Айсулу Дмитриева в Тобольском районе. Сегодня в хозяйстве 60 коров маточного поголовья, а начиналось все с 27 племенных телок. Породу считают наиболее подходящей для сурового климата подтаежной зоны, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Девять лет назад Айсулу Дмитриева стала обладателем гранта на поддержку начинающего фермера и решила заняться мясным животноводством. Более того, определила и новое направление развития.

Она также участвует в областном проекте по акселерации бизнеса и намерена открыть магазин-пекарню в д. Маслова Тобольского района. В деревне, как и в ближайшем поселке Сумкино, весь хлеб привозной. Новый проект позволит исправить ситуацию. При этом брать кредиты фермер не собирается, говорит, что поможет как раз первое дело — мясное животноводство.

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# животноводство , Тобольский район , фермеры

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