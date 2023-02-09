В Тюменской области за счет инфраструктурных бюджетных кредитов строят школу и четыре дороги

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) одобрен Тюменской области в 2022 году на реализацию пяти объектов в составе двух проектов комплексной жилой застройки - районов "Юго-Западный" и "Мыс". Общий бюджет инвестиционных проектов составил 88,8 млрд рублей с учётом средств застройщиков, которые планируют строительство жилья в данных районах.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.

"Из 88,8 миллиардов рублей 8,6 миллиардов рублей - бюджетный кредит из федеральной казны в пределах лимита, 6,5 миллиардов - уже в освоении, 2,1 миллиарда предусмотрены на 2024 и 2025 годы", - уточнили в ГУС региона.

Общая площадь жилищного строительства по итогам реализации инвестиционных проектов к 2027 году составит 1 млн 450 тыс. кв. метров. Рабочими местами будет обеспечено 7 тыс. 108 чел.

Среди объектов ИБК есть школа на 1 тыс. 200 учебных мест, которую строят в районе ул. Арктическая - Ямбургский проезд - Андрея Бушуева в Тюмени. Срок исполнения контракта - 2023 год.

Также четыре объекта транспортной инфраструктуры. Это строительство дороги в границах улиц Губернская-Закалужская- Московский тракт, завершить работы планируется до конца 2024 года; строительство транспортной развязки на примыкании Обхода д. Ожогино к автомобильной дороге Р-254 "Иртыш", его выполнят до конца 2023 года; возведение транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы в Тюмени до конца 2024 года и строительство улиц в планировочном районе "Комаровский" первой и второй очередей - 2024 и 2025 годы.

"В 2023 году все обязательства субъекта по освоению предоставленных федеральных средств выполнены. Строительство объектов продолжается", - заверили в ГУС.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин написал в своем Telegram-канале, что в 2023 году регионам увеличили лимит по ИБК на 250 млрд рублей. В 2022 году общая сумма бюджетных кредитов составила 1 трлн рублей.

Анжела Лебедева