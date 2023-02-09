13 нелегальных кредитных организаций выявлено в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13 нелегальных кредитных организаций выявлено в Тюменской области. Но еще больше черных кредиторов в Челябинске – 38 и Свердловской области – 21, сообщает отделения Банка России по Тюменской области.

В целом, на начало 2023 года, в списке компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке - 86 организаций из Уральского федерального округа. Большинство из них, так называемые черные кредиторы, которые выдают себя за ломбарды. Они не прошли процедуру легального допуска на финансовый рынок, или комиссионные магазины, которые незаконно выдают потребительские займы под залог вещей.

"Нелегальные кредиторы создают сообщества в социальных сетях, где обещают частные займы под расписку, деньги на выгодных условиях и тому подобное. Их объединяет то, что они не имеют разрешения Банка России на осуществление финансовой деятельности, а значит их работа никем не регулируется и не контролируется", - пояснила начальник управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Обратившиеся за такими услугами рискуют оказаться в должниках из-за того, что организация может изменить условия договора, или завысить проценты за пользование деньгами.

Также в список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, внесена компания с представительством в Тюменской области. Она выдавала себя за брокера – профессионального участника рыка ценных бумаг.