Тюменская область сохранила высокие показатели практически по всем направлениям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область сохранила высокие показатели практически по всем направлениям в 2022 году. Такие данные следуют из результатов исследования, оценивающего усилия региональных органов власти по созданию комфортной среды для жизни людей, которые гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила Владимиру Путину.

В исследовании отражены данные региональной статистики, геоаналитики и опросов жителей – всего учтен 141 показатель. Третье место принадлежит Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

"Тюменская область – пример того, как эффективно выстраивать управленческие процессы в медицине, в образовании. Практики региона вошли в перечень рекомендованных для распространения по всей стране. Например, это решение "Кадры под ключ", когда на ранней стадии реализации проекта инвестор формирует государственные задания на подготовку учащихся по конкретным специальностям", - сказала Светлана Чупшева.

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Глава региона Александр Моор отметил, что за высокими показателями качества жизни, достигнутыми регионом стоит труд всех тюменцев.

"Это результат системной совместной работы правительства области, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, общественных организаций, всех неравнодушных земляков", - отметил губернатор.

В сфере здравоохранения в Тюменской области увеличилась доля выявленных на первой и второй стадиях злокачественных новообразований. Все меньше жителей говорят о том, что сталкивались с поборами в медицинских учреждениях. Выросла доля людей, проживающих в 15-минутной пешей доступности от амбулаторных медучреждений, а также живущих в 20-минутной доступности на автомобиле от больниц, оказывающих экстренную помощь.

Улучшились показатели по направлению "Жилье и инфраструктура". В первую очередь, речь идет о близости к домам парков и скверов, остановок общественного транспорта, а также об оценке благоустроенности жилья. Также выросла доля людей, которые уже имеют или готовы открыть свой бизнес.