Тюменский проект "Начальная школа хирурга" выиграл конкурс социально значимых инициатив

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Начальная школа хирурга" Тюменского медицинского университета выиграл конкурс социально значимых инициатив Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе и получит финансирование. Новый семестр стартовал в школе с изучения узких специальностей, сообщает пресс-служба вуза.

"Каждый школьник выбрал одно из пяти направлений - нейрохирургию, десмургию, гинекологию, абдоминальную или пластическую хирургию. Мы даем им настолько полные знания, насколько можем с учетом их возраста. Такое погружение позволит хорошо разобраться в теме и понять, интересует ли ребят медицина в целом и конкретная специальность в частности", - рассказал куратор начальной Школы хирурга по направлению "Сердечно-сосудистая хирургия" Георгий Малхазов.

Занятия для школьников бесплатные. По словам руководителя школы, студентки 6 курса Института материнства и детства Анастасии Абрамовой, после первого семестра и зачета отчислились лишь трое из 50 учеников. Второй этап образовательного цикла завершится в мае. Учиться станет сложнее – теперь школьникам будут задавать домашнее задание – но и интереснее: начинается практика на кадаверном материале.

"Мы будем использовать биологический материал и профессиональные узкопрофильные инструменты, потому что хотим показать, что такое настоящая хирургия. Судя по отзывам ребят, они приходят на занятия с удовольствием. Им также нравится, что студенты - кураторы разговаривают на равных, а не как строгие наставники", - сказала студентка.