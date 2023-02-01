Городские депутаты поддерживают находящихся в зоне СВО тюменцев

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы продолжают оказывать помощь находящимся в зоне проведения специальной военной операции бойцам. В ближайшее время землякам в Луганскую народную республику будет отправлено обмундирование, приобретенное Натальей Проскуряковой.

На личные средства депутат городской думы закупила пять комплектов одежды и обуви, станковые рюкзаки, налобные фонари, тактические жилеты и перчатки, а также медицинские аптечки.

"В полевых условиях форма быстро изнашивается, комплекты пригодятся ребятам в суровых военных буднях. Необходимо максимально помогать нашим бойцам, воюющим с нацистами, морально поддерживать их, передавая весточки из дома", – считает Наталья Проскурякова.

Депутат гордумы Дмитрий Елагин по просьбе Совета ветеранов микрорайона МЖК встретился с участником специальной военной операции младшим сержантом Даниилом Шубниковым, чтобы поблагодарить его за мужество и отвагу.

Военнослужащий рассказал народному избраннику, что на срочную службу по контракту поступил в августе 2021 года. По распределению попал в Уссурийск. После учений тюменца отправили в зону СВО.

В марте молодой человек получил ранения и попал в госпиталь. Пройдя лечение, тюменец вновь вернулся в строй. за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества был награжден медалью Суворова и медалью "За отвагу".

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Дмитрий Елагин поблагодарил тюменца за мужество и отвагу, а также вручил ему Благодарственное письмо и памятный подарок.

"Мы гордимся каждым участником специальной военной операции и восхищаемся отвагой людей, которые в сложное для нас время встали на защиту Родины, рискуя собственной жизнью", – сказал депутат.

Николай Ступников